Gegner Peru hatte die WM in Katar durch eine bittere 4:5-Niederlage im Elfmeterschießen im Playoffspiel gegen Australien verpasst. Anschließend haben die Südamerikaner nur noch Testspiele ausgetragen und dabei eine gute Figur gemacht. Nach einer Niederlage gegen Mexiko gab es zuletzt drei Siege gegen El Salvador, Paraguay und Bolivien. Bekanntestes Gesicht im Kader der Südamerikaner ist Innenverteidiger Carlos Zambrano, der in Deutschland für Schalke 04, St. Pauli und Eintracht Frankfurt auflief, heute allerdings nur auf der Bank sitzt. Auch Mittelfeldstratege Renato Tapia von Celta Vigo, Feyenoord-Linksverteidiger Marcos López und Cagliari-Knipser Gianluca Lapadula haben sich international bereits einen Namen gemacht.

In Abwesenheit von Neuer, Müller und Gündoğan muss auch ein neuer Kapitän für die heutige Partie her. Dieses Amt wird Joshua Kimmich bekleiden. Der 28-Jährige soll das Team also anführen beim Versuch, eine im Vergleich zur verkorksten WM eine deutliche Leistungssteigerung zu erzielen. "Die Weltmeisterschaft hat uns nicht gerade Rückenwind gegeben. Deswegen ist ein bisschen Demut angebracht. Erfolge kann man nicht garantieren, aber wir werden uns auf dieses Turnier sehr gut, sehr professionell vorbereiten", versprach Hansi Flick unter der Woche.