VFB-Coach Hoeneß gab sich nach den jüngsten Erfolgserlebnissen optimistisch. "Wir haben in unseren vergangenen Spielen Selbstvertrauen tanken können", so der 40-Jährige, der die Partie als "Riesenchance" und "besonderes Highlight" für seine Mannschaft sieht. Gegen die Eintracht sieht er sein Team eher in der Außenseiterrolle. "Frankfurt steht in der Tabelle deutlich über uns und hat in der Champions League eine wirklich gute Rolle gespielt. Wir sind gut darin beraten, wenn wir eine gewisse Demut an den Tag legen", so Hoeneß, der dennoch versprach: "Die Jungs sind heiß, die Stimmung ist gut."