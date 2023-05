45’ Ende 1. Halbzeit

45’ Tooor für RB Leipzig, 0:4 durch Christopher Nkunku

Wo ist Freiburgs Verteidigung? Es ist viel zu einfach für RB. Dani Olmo hat rechts vom Strafraum viel Raum und Zeit und spielt den Ball flach auf Nkunku, der im Sechzehner keinen Gegenspieler hat. Er schießt den Ball aus zehn Metern mit der rechten Innenseite ins Tor.

45’ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45’ Halstenberg bringt einen Freistoß von links in die Mitte. Kübler klärt mit dem Kopf. Der zweite Ball landet wieder bei Halstenberg, der erneut vor das Tor flankt. Diesmal klärt Eggestein.

43’ Nkunku zieht aus 25 Metern ab. Sein Schuss geht links daneben.

41’ Bei der Ecke kommt Orban ziemlich frei am ersten Pfosten zum Kopfball. Er setzt den Abschluss deutlich drüber. Da war mehr drin.

40’ Szoboszlai probiert es mit einem Kunstschuss. Sein Versuch von der rechten Strafraumecke wird leicht abgefälscht und geht über das Tor. Es gibt Ecke.

39’ Gregoritsch hat die Chance zum 1:3! Grifo schickt den Österreicher links zum Strafraum. Gregoritsch zieht mit links aus 16 Metern ab. Sein Schuss geht knapp am linken Pfosten vorbei.

37’ Tooor für RB Leipzig, 0:3 durch Dominik Szoboszlai

Leipzig macht noch vor der Pause die Vorentscheidunng! Ein Wunderschöner Spielzug endet rechts an der Strafraumgrenze mit einem Doppelpass zwischen Szoboszlai und Dani Olmo. Letzterer spielt den Ball bewusst durch die Beine von Ginter in den Lauf von Szoboszlai, der eiskalt mit links ins lange Eck schlenzt.

36’ RB hat das Spiel jetzt im Griff.

34’ Leipzig kommt schon wieder im eigenen Strafraum in Bedrängnis. Wieder kommt ein Pass auf Blaswich zu kurz. Der Torwart haut die Kugel gerade noch weg. Höler bekommt den Fuß dazwischen, der Abpraller geht aber ins Toraus.

31’ Freiburg konnte die erste Druckphase nicht in ernsthafte Torgefahr ummünzen. Leipzig steht jetzt wieder etwas höher. Die Gäste lauern natürlich auf Konter.

29’ Höfler verliert am eigenen Strafraum in Ballbesitz einen Zweikampf. Jablonski lässt zunächst weiterlaufen. Höfler schützt die Kugel mit dem ganzen Körper, damit Laimer sie nicht erobert. Dann entscheidet Jablonski doch noch auf Freistoß für Freiburg. Das hätte man auch andersrum sehen können.

27’ Ein Szene, wie man sie gerne häufiger sehen würde: Dani Olmo schubst Kübler an der Außenlinie. Jablonski entscheidet auf Freistoß. Kübler springt schnell wieder auf, aber legt sich nicht mit Olmo an. Er gibt dem Leipziger nur die Hand und beide machen ohne große Aufregung weiter.

26’ Leipzig kommt jetzt kaum noch aus der eigenen Hälfte. Das Spiel hat sich komplett verändert.

24’ Freiburg hat durch die Einwechslung von Grifo auf die gewohnte Viererkette umgestellt. Seitdem sind die Hausherren viel selbstbewusster. Die ungewöhnliche Startaufstellung war offensichtlich ein Fehler.

23’ Beinahe verliert Leipzig bei einem flachen Abstoß den Ball. Aber Blaswich kommt gerade noch vor Gregoritsch ran.

22’ Freiburg macht jetzt Druck. Eggestein flankt von der rechten Strafraumecke in die Mitte. Ginter kommt zum Kopfball. Sein Abschluss geht gut zwei Meter daneben.

20’ Einwechslung bei SC Freiburg: Vincenzo Grifo

20’ Auswechslung bei SC Freiburg: Kiliann Sildillia

20’ Gregoritsch tritt Henrichs von hinten in die Hacken. Der Leipziger bleibt mit Schmerzen liegen. Jablonski hat das Foul nicht gesehen und lässt weiterlaufen.

19’ Christian Streich wird gleich wechseln und Vincenzo Grifo bringen.

17’ Freiburgs Taktik geht bisher überhaupt nicht auf. Immer wieder werden die Verteidiger in der eigenen Hälfte in direkte Duelle gegen die Leipziger gezwungen. Das ist gegen diese technisch versierten Spieler extrem risikoreich und es wurde bereits zweimal bestraft.

15’ Tooor für RB Leipzig, 0:2 durch Benjamin Henrichs

Freiburg verteidigt wie eine Schülermannschaft. Nur 89 Sekunden nach dem 1:0 erzielt Leipzig das nächste Tor. Werner geht mit Tempo von rechts auf den Strafraum zu. Dann spielt er auf Dani Olmo, der perfekt auf Henrichs durchsteckt. Der Außenverteidiger bleibt vor dem Tor cool und schiebt flach mit links ein.

13’ Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch Dani Olmo

Leipzig erzielt die frühe Führung! Wieder muss Ginter ins direkte Duell gegen Nkunku. Der Franzose geht vorbei und flankt in die Mitte. Am zweiten Pfosten klärt Kübler ungenügend mit dem Kopf. Der Ball landet bei Halstenberg, der von links direkt wieder vor das Tor flankt. Dani Olmo köpft aus acht Metern unhaltbar neben den rechten Pfosten.

13’ Freiburg verteidigt sehr mannorientiert und ist damit in der Anfangsphase etwas überfordert.

12’ Schon wieder wird es für Freiburg gefährlich. Werner hat in der Hälfte der Breisgauer viel Platz. Er geht auf den Strafraum zu, aber spielt dann einen Fehlpass.

11’ Werner hat den nächsten Leipziger Abschluss. Der Stürmer zieht volley von links im Strafraum ab. Sein Schuss wird geblockt.

9’ Freiburg schießt knapp daneben! Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte spielen es die Hausherren schnell. Gregoritsch schickt Dōan auf der rechten Seite. Am Strafraum zieht der Japaner in die Mitte und schießt mit links aufs kurze Eck. Sein Schuss geht knapp am Pfosten vorbei. Blaswich wäre wohl zur Stelle gewesen.

8’ Es ist ein munteres Fußballspiel. Beide Mannschaften wollen offensiv agieren. Leipzig hat zunächst mehr den Ball.

5’ Leipzig hat die Chance zum 1:0! Henrichs spielt einen guten Pass ins Zentrum auf Dani Olmo, der perfekt auf Nkunku durchsteckt. Kübler kommt nicht hinterher. Nkunku schließt links im Strafraum flach aufs lange Eck ab. Der Ball geht daneben.

2’ Freiburg mit der ersten gefährlichen Aktion. Kübler stibitzt im Mittelfeld den Ball kurz vor Nkunku. Er nimmt Tempo auf und spielt quer auf Höler. Der Pass kommt in den Rücken des Stürmers. Höler bringt die Kugel trotzdem noch in den Strafraum in Richtung Gregoritsch, aber Simakan kommt dem Freiburger zuvor und klärt die Situation.

1’ Beide Mannschaften starten mit jeweils einem einfachen Fehlpass. Das kann nur besser werden.

1’ Spielbeginn

Im heutigen Spiel treffen die Finalisten des Vorjahres aufeinander. Für Leipzig wäre es das dritte Jahr in Folge, in dem die Sachsen ins Endspiel einziehen. Die letzte Mannschaft, der das gelang, die nicht Bayern oder Dortmund hieß, war der SV Werder im Jahr 1991.

Marco Rose nimmt bei Leipzig fünf Wechsel im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Hoffenheim vor. Kampl fehlt mit muskulären Problemen. Er wird durch Haïdara vertreten. Außerdem sitzen heute Simakan, Klostermann, Raum und Forsberg auf der Bank. Für sie starten Halstenberg, Henrichs, Szoboszlai und Dani Olmo.

Zum Personal: Christian Streich tauscht beim SC Freiburg auf einer Position im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Köln. Vincenzo Grifo sitzt zunächst auf der Bank. Für ihn startet Kiliann Sildillia.

Leipzig wirkte in den vergangenen Wochen nicht gerade formstark, aber auch die Sachsen haben vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Lediglich gegen Leverkusen gab es eine Niederlage. Dadurch sind für RB die Saisonziele Champions-League-Qualifikation und Pokalsieg in greifbarer Nähe. Und es scheint so, als wäre Christopher Nkunku genau zum richtigen Zeitpunkt wieder in Form. Am Samstag erzielte der Franzose sein erstes Tor seit dem 9. November.

Der SC Freiburg ist in den letzten Wochen sehr effektiv. Von den vergangenen fünf Spielen wurden vier mit einem Tor Vorsprung gewonnen. Die einzige Niederlage in dieser Zeit war ein 0:1 gegen die Bayern. In der Bundesliga stehen die Breisgauer zwei Punkte vor Leipzig auf Platz vier. Am Samstag spielen die beiden Vereine in der Liga gegeneinander. Die kommenden Tage entscheiden also für Freiburg und Leipzig über den Ausgang ihrer Saison.