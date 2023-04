Der SC Freiburg befindet sich aktuell in einer durchwachsenen Phase. In den vergangenen sieben Pflichtspielen haben die Breisgauer nur einmal gewonnen. Viermal spielte die Mannschaft von Christian Streich in dieser Zeit Unentschieden. Man kann die Form der Freiburger aber auch positiver betrachten: Seit dem 4. Februar hat der SC nicht mehr auf nationaler Ebene verloren. Die vergangenen beiden Partien gegen den FC Bayern machen aber nicht viel Hoffnung. Vor einem Jahr verlor Freiburg mit 1:4 zuhause und im Oktober ging man mit 0:5 in München baden.