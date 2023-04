RB Leipzig steckt in einer kleinen Krise. Die Sachsen haben drei Pflichtspiele in Folge verloren und dabei kein einziges Tor erzielt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass eine dieser Niederlagen bei Manchester City war und das 0:1 gegen Bochum sehr unglücklich. Die 0:3-Heimpleite am Samstag gegen Mainz jedoch war ein schwacher Auftritt von RB. Die Mannschaft von Marco Rose muss heute wieder in die Spur finden, sonst sind alle Saisonziele gefährdet.