45’ Ende 1. Halbzeit

45’ Seit dem Ausgleichstreffer neutralisieren sich beide Teams weitestgehend im Mittelfeld.

45’ Auch angesichts der Trinkpause gibt es drei Minuten Nachschlag in Durchgang eins.

45’ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44’ Für die Schwaben ist auch der Zeitpunkt des Tores wichtig, mit einem 1:1-Ausgleich im Rücken lässt sich die zweite Hälfte natürlich ruhiger angehen.

41’ Tooor für VfB Stuttgart, 1:1 durch Wataru Endo

Konter nach Lehrbuch! Aus einem Mainzer Eckstoß entwickelt sich der Stuttgarter Gegenstoß. Silas macht sich rechts auf den Weg und behauptet den Ball gut gegen Barkok. Sein Querpass ist jedoch nicht so stark und landet bei Gegenspieler Fernandes, der leicht wegrutscht und den Ball zentral vor den eigenen Sechzehner klärt. Dort lässt Endo das Leder mit links hoch abtropfen und schießt in einer tollen, flüssigen Bewegung dann mit einem Volleyschuss mit rechts in hoher Flugkurve ins rechte Eck ein.

40’ Die Rheinhessen spielen eine Konterchance nach Balleroberung von Stach nicht konsequent genug aus. Onisiwo schlägt halblinks einen Haken und kann damit mit rechts abschließen. Den Schlenzer legt er aber etwas zu lasch Richtung langes Eck, Bredlow pariert somit.

38’ Nach einem erfolglosen Vorstoß von Guirassy gibt es einen Eckball für den VfB, kann ein Standard mal für Gefahr sorgen? Immerhin kommt Endo am ersten Pfosten ziemlich frei zum Kopfball. Ein paar Zentimeter fehlen dem Kapitän aber, sodass er das Leder klar über die Latte hinweg köpft.

37’ Tiago Tomás probiert es mit einer Einzelaktion, wird nach zwei erfolgreich überlaufenen Gegenspielern allerdings vom Ball getrennt.

35’ Die Ballbesitzwerte der Stuttgarter sind bei etwa 60 Prozent. Wirklich viel Gefahr können sie daraus aber nicht erzeugen.

33’ Anton schiebt den Ball eher auf gut Glück Richtung Strafraumkante. Weil Kohrs Fuß am Ball vorbeisegelt, könnte es dennoch gefährlich werden. Doch Guirassy lässt den Ball zum Gegner klatschen.

31’ Der Spielaufbau der Schwaben ist etwas zu träge, dem Abstiegskandidaten fehlt das Tempo in den Offensivaktionen. Eine hohe Flanke von der rechten Seite pflückt Dahmen locker aus der Luft, das ist zu harmlos.

29’ Nun mal wieder die Schwaben. Ito leitet einen tiefen Pass stark weiter in den Sechzehner und in den Lauf von Guirassy. Dahmen rückt heraus und geht volles Risiko, schmeißt sich hin und kommt zuerst an die Kugel. Guirassy stochert auch noch nach dem Ball, trifft dabei aber nur den Mainzer Keeper - Offensivfoul.

27’ Für die Stuttgarter ist der Spielverlauf sehr bitter. Denn vor der Großchance von Onisiwo, die schließlich zum Eckball und somit zum Tor führte, war der VfB die eher spielbestimmende Mannschaft.

25’ Angesichts der warmen Temperaturen in Mainz gibt es gleich nach dem Treffer der Hausherren eine kurze Trinkpause, dann geht es weiter.

23’ Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Marcus Ingvartsen

Beim folgenden Eckstoß sticht Ingvartsen zu und lässt die Mainzer Fans jubeln! Fernandes bringt den ruhenden Ball von links auf den zweiten Pfosten, von dort köpft Onisiwo den Ball abgefälscht in die Mitte. Ingvartsen denkt dort am besten mit, und schiebt die Kugel schließlich nur noch über die Linie.

22’ Die erste Großchance der Partie geht auf das Konto der Rheinhessen! Kohr steckt den Ball zum aus VfB-Sicht viel zu freistehenden Onisiwo durch, der aufdrehen kann. Etwas rutscht er beim Abschluss weg, Bredlow taucht ab und wehrt den Ball nach außen ab.

20’ Ito spielt den Ball bei einem Mainzer Vorstoß etwas kurz zu seinem eigenen Keeper Bredlow, der das Spielgerät aber rechtzeitig wegschlagen kann.

19’ Die Mainzer befinden sich meist im lockeren Mittelfeld-Pressing, können in der Rückwärtsbewegung mit einer Fünferkette in weiten Teilen kompakt stehen.

17’ Aktuell haben die Schwaben mehr Ballbesitz und suchen kreative Optionen, um die Mainzer zu überspielen. Guirassy und Endo spielen einen Doppelpass miteinander, schließlich nimmt der Stürmer den Ball mit, lässt die Kugel aber zu weit klatschen.

15’ So richtig ins Risiko wollen beide Teams nicht gehen, achten in der Anfangsviertelstunde vor allem auf einen stabilen Spielaufbau und wollen keine Konter zulassen. Tiago Tomás wird halbrechts mal mit einem tiefen Pass geschickt, seine Flanke ist aber schwach.

12’ ...Tiago Tomás bringt den Ball ins Zentrum, wo jedoch Bell am höchsten steigt und die Kugel aus der Gefahrenzone köpft.

12’ Silas legt sich den Ball links weit vor und wird von Bell gestoppt, Halbfeld-Freistoß aus ordentlicher Position...

11’ Im Aufbau sind es auf beiden Seiten noch zu viele Fehler. Dadurch kommen weiterhin keine klaren Torraumszenen zustande. Die Stimmung auf den Rängen ist aber dennoch prächtig.

8’ Onisiwo wagt einen Sololauf über das halbe Feld, bleibt dann aber hängen. Vor der Partie verkündete der Verein seine Vertragsverlängerung um zwei weitere Jahre bis 2026.

6’ Die Gäste haben eine längere Ballbesitz-Phase und lassen den Ball hinten herum laufen. Mainz lauert ab dem Mittelkreis. In den Zweikämpfen ist bereits eine hohe Intensität vorhanden.

4’ Das Spiel beginnt recht ruhig, noch gibt es keine ernstzunehmende Strafraumaktion auf beiden Seiten.

1’ Los geht's! Mainz spielt in den roten Heimtrikots, Stuttgart agiert in Schwarz.

1’ Spielbeginn

Sebastian Hoeneß wechselt nur einmal im Vergleich zum 1:1 gegen Leverkusen. Nartey ersetzt den kranken Borna Sosa.

Der Mainzer Coach Bo Svensson reagiert auf den schwachen Auftritt bei der 0:3-Niederlage in Frankfurt mit gleich fünf Wechseln. Dahmen spielt im Tor statt Zentner, der Knieprobleme hat. Barreiro, Caci und Barkok spielen für Lee, Aaron und Ajorque. Zudem fehlt Hanche-Olsen gelbgesperrt, an seiner Stelle läuft Bell auf. Für ihn ist es ein ganz besonderes Spiel: Er zieht mit dem bisherigen Mainzer Rekordspieler Nikolce Noveski gleich, 255 Ligaeinsätze hat Bell nun bereits auf dem Buckel.

Im direkten Vergleich ist Stuttgart seit fünf Spielen ungeschlagen. Nach zuvor drei VfB-Siegen gingen die letzten beiden Duelle Unentschieden aus (0:0 und 1:1).

Trotz der insgesamt besseren Leistungen könnte die 1:2-Auswärtsniederlage bei der Berliner Hertha vor zwei Wochen am Ende ein Zünglein an der Waage sein, die verlorenen Big Points bei den gestern vorzeitig abgestiegenen Herthanern taten den Stuttgartern besonders weh. Ob die insgesamt unter Hoeneß verbesserte Form schlussendlich für den Klassenerhalt reicht, wird sich final eh erst am nächsten Wochenende zeigen.

Unter Neu-Coach Sebastian Hoeneß, der bereits vierte VfB-Trainer dieser Saison, läuft es für die Schwaben deutlich besser als noch unter Bruno Labbadia. Hoeneß brachte die Schwaben vom letzten Tabellenplatz bei Amtsantritt mit nur einer Niederlage in sechs Spielen in eine nun bessere Position.

Dennoch hat die Konkurrenz den VfB leicht unter Druck gesetzt. Hoffenheim ist mit einem Sieg unerreichbar weggezogen und hat den Klassenerhalt praktisch in der Tasche. Das ist vor allem deshalb bitter, weil Stuttgart nächste Woche im direkten Duell auf die TSG trifft. Bochum und Schalke haben jeweils immerhin einen Punkt geholt und liegen nun zwei (S04) bzw. drei (Bochum) Zähler vor Stuttgart. Die Fans der beiden Revierklubs drücken heute also ganz fest den Mainzern die Daumen.

Beim VfB Stuttgart ist das schlimmste Szenario des Spieltags abgewendet: Dass der Abstieg heute Nachmittag schon feststehen könnte. Dafür hätten gestern aber Schalke und Bochum gewinnen müssen und Hoffenheim mindestens einen Punkt holen müssen. Bekanntlich ist das nicht eingetreten.

Etwas überraschend kommt dieser Durchhänger der Truppe von Bo Svensson. Denn die Wochen zuvor gehörten die Nullfünfer zu den formstärksten Teams des Landes. Sie blieben zehn Partien in Serie ungeschlagen und holten in diesen Spielen starke 22 Punkte – nur Leverkusen und Dortmund waren in dem Zeitraum besser. Diese Phase gipfelte im 3:1-Heimsieg gegen die Bayern. Wie aus dem Nichts war dann der Stecker gezogen und es gab die drei besagten Niederlagen – ausgerechnet im Kampf um die Europapokalplätze.

2:9 Tore und null Punkte – das ist die schwache Bilanz der Mainzer in den vergangenen drei Partien. In jedem Spiel musste der FSV drei Tore schlucken, schoss nur gegen Stuttgarts Abstiegskonkurrenten Schalke selbst zweimal ins Tor.

Die theoretische Chance der Nullfünfer auf Platz sechs und sieben besteht noch, mit einem Sieg kann Mainz bis auf einen Punkt an Leverkusen sowie Wolfsburg heranrücken. Da die Werkself aber heute Abend selbst noch gegen Gladbach spielt, könnte die Chance auf den sicheren Europapokalplatz sechs nach diesem Sonntag bereits nicht mehr existent sein. Auf Platz sieben (aktuell Wolfsburg) wäre man noch abhängig von Frankfurts Liga-Abschneiden und dem Pokalfinale. So oder so: Für den FSV muss im Ligaendspurt vieles richtig laufen, wenn es noch in den Europapokal gehen soll.