Gelbe Karte für Christopher Lenz (Eintracht Frankfurt) Für Dortmund ergibt sich kurz eine Chance, die mit einem Foul von Jenz jäh gestoppt wird. Allerdings sieht es so aus, als hätte eher Haller eingefädelt. Die Verwarnung gibt es trotzdem.

Götze zeigt viel Spielwitz, lässt einen Pass stark durch, sodass hinter ihm Kolo Muani den Ball in seinen Lauf prallen lassen kann. Der Franzose stand aber im Abseits, weshalb der Angriff hinfällig ist.

Frankfurt stößt an. Die Kugel rollt. Los geht die wilde Fahrt!

Die letzten Töne von "You'll never walk alone" verklingen und damit kommen die Mannschaften aus den Katakomben des Signal Iduna Parks. Es dauert nicht mehr lange!

Deniz Aytekin ist nach Dortmund gereist, um dieses Topspiel zu leiten. Den erfahrenen 44-jährigen aus Nürnberg unterstützen Christian Dietz und Eduard Beitinger mit den Fahnen in der Hand.

Das Hinspiel fand unter gänzlich anderen Umständen statt. Union Berlin führte die Tabelle an und Borussia Dortmund drängte die Eintracht durch einen glücklichen 1:2-Erfolg aus den Champions-League-Rängen. Julian Brandt und Jude Bellingham erzielten die Tore im Spiel, das Daichi Kamada zwischenzeitlich ausgleichen konnte.

Bei der Eintracht war es gegen Gladbach eher der Start, der verpatzt wurde. Entsprechend baut Oliver Glasner etwas um. Kristijan Jakić fällt mit Problemen an der Wade aus, während Daichi Kamada und Rafael Borré zunächst auf der Bank sitzen. Éric Dina-Ebimbe, Ansgar Knauff und Mario Götze, der von einer Gelbsperre zurückkehrt, ersetzen das Trio.

Da bis zur 78. Minute alles einigermaßen glatt lief gegen Stuttgart, sieht Edin Terzić verständlicherweise nur wenig Grund für Veränderungen in der Startelf. Nico Schlotterbeck kehrt nach auskuriertem Muskelfaserriss allerdings zurück und steht prompt wieder in der Startelf. Dafür muss Salih Özcan weichen.

Zum zweiten Mal in Folge darf die Eintracht aus Frankfurt zum Topspiel antreten. In der vergangenen Woche reichte es trotz überzeugender zweiter Hälfte nur zu einem 1:1, womit die Adler weiter auf der Stelle treten. Aktuell steht die Eintracht nicht mal mehr auf einem internationalen Rang. Genau dahin soll es jedoch zurückgehen, weshalb sie den Meisterambitionen des BVB nur zu gerne einen Strich durch die Rechnung machen würden.

Im Grunde genommen wurde schon alles zur letzten Woche gesagt. Borussia Dortmund hat sich beim 3:3 gegen den VfB Stuttgart ordentlich blamiert. Natürlich wurden daraufhin alle möglichen klassischen Gründe wieder ausgegraben. Sebastian Kehl reagierte aber relativ gelassen und rief einfach mal die Meisterschaft als Ziel aus. Vier Heimsiege sind dafür fest eingeplant und mit dem ersten könnten sie prompt zurück an die Spitze springen. Drei Punkte müssen also heute her!