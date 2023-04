In den Zweikämpfen geht es in der Frühphase durchaus ordentlich zur Sache. Nun prallen Orban und Plattenhardt eher unglücklich gegeneinander und der Herthaner muss längere Zeit behandelt werden.

Während Kevin-Prince Boateng schon zum zweiten Mal sehr körperlich in den Zweikampf geht, kommt die erste offensive Duftmarke von RB Leipzig. Timo Werner versucht es aus vollem Lauf mal mit einem Abschluss, sein Versuch geht allerdings flach am langen Pfosten vorbei.

Auf Seiten der Herthaner war man mit dem Auftritt in Freiburg am letzten Wochenende durchaus zufrieden. Dementsprechend nimmt Trainer Sandro Schwarz keine Änderungen vor. Für Routinier Kevin-Prince Boateng bedeutet das einen weiteren Startelfeinsatz. Seinen ersten im Olympiastadion in dieser Saison.

Als einzige Mannschaft aus dem direkten Abstiegskampf ist die Hertha am heutigen Samstag schon im Einsatz. Das Ziel für die Berliner ist dabei natürlich klar: zumindest bis soll der Abstand nach ganz unten vergrößert werden. Aktuell steht man auf dem Relegationsplatz und ist damit alles andere als in ruhigen Gewässern zu finden. Auf das rettende Ufer fehlen aktuell drei Punkte, die dort befindlichen Hoffenheimer treten morgen gegen den FC Schalke an. Es wird also definitiv Bewegung geben im Tabellenkeller und Berlin sollte nach Möglichkeit Punkte daheim behalten.