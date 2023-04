Bei mittlerweile vier guten Chancen wäre ein Vorteil der Geißböcke hochverdient. Die schwarz-weiß-grüne Borussia hat es schon länger nicht mehr in die Nähe des heimischen Sechzehners geschafft.

27’

Hector zirkelt einen Freistoß vom linken Flügel mit viel Effet in den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt. Dort springt Elvedi am höchsten und befördert den Ball per Kopf aus der Gefahrenzone.