12’ Gelbe Karte für Emre Can (Borussia Dortmund)

Can bekommt für sein erstes Foul direkt Gelb. Darüber regt sich der Dortmunder ziemlich auf, aber die Entscheidung ist vertretbar, weil Can im Mittelfeld zu hart gegen Kimmich reingegangen ist.

10’ Davies hat im linken Halbfeld etwas Platz. Er zieht aus 20 Metern ab. Der lasche Schuss bleibt in einem Verteidiger hängen.

10’ Dortmund ist bisher die gefährlichere Mannschaft. Vor allem Marco Reus wirbelt in der Münchener Hälfte. Bayern startet etwas zurückhaltend.

7’ Dortmund hat die erste Chance. Die Schwarz-Gelben spielen sich gut über die rechte Seite in den Strafraum. Reus zieht aus spitzem Winkel ab. De Ligt klärt mit einer starken Grätsche.

5’ Erster Aufreger im Dortmunder Strafraum. Nach einer Flanke von der rechten Seite legt Pavard mit dem Kopf quer. In der Mitte geht Can zu Boden. Dann spielt er den Ball mit dem Fuß in die Arme von Kobel. Fritz entscheidet auf Offensivfoul und Freistoß für den BVB.

4’ Bayern spielt sich schnell durchs Zentrum nach vorne. Am Ende unterbindet Ryerson den Angriff durch ein Foul.

3’ De Ligt schlägt einen ersten langen Ball in Richtung Chupo-Moting. Süle passt auf und spielt die Kugel mit dem Kopf zu Kobel.

1’ Die folgende Ecke wird von Upamecano per Kopf geklärt.

1’ Dortmund spielt sich direkt über die linke Seite in den Strafraum. Reus legt den Ball quer, aber ein Verteidiger kommt dazwischen und klärt zur Ecke.

1’ Spielbeginn

Es ist angerichtet. Die Mannschaften laufen in die ausverkaufte Allianz Arena ein. In wenigen Minuten geht es los.

Edin Terzić nimmt beim BVB drei Änderungen im Vergleich zum 6:1-Sieg gegen Köln vor. Neben Brandt, der für Malen startet, ist auch Stammkeeper Kobel wieder fit. Er rückt für Meyer ins Tor. Außerdem ist Can von einer Gelbsperre zurück. Er ersetzt Dahoud.

Zum Personal: Thomas Tuchel nimmt bei den Bayern zwei Wechsel im Vergleich zum 1:2 gegen Leverkusen vor. Chupo-Moting, den Tuchel bereits aus Paris kennt, beginnt anstelle von Mané im Sturm. Außerdem stellt der neue Trainer auf eine Viererkette um. Dadurch rotiert João Cancelo auf die Bank. Stattdessen startet Coman auf dem rechten Flügel.

Und die Dortmunder sind weiterhin gut in Form. Zwar gab es vor der Länderspielpause das Ausscheiden in der Champions League und das 2:2 im Derby gegen Schalke, aber dann folgte ein überragendes 6:1 gegen den FC Köln. Außerdem ist mit Julian Brandt einer der wichtigsten Spieler wieder zurück und der Ausnahmekönner steht direkt in der Startelf.

Aufgrund der großen medialen Aufregung um die Entlassung von Julian Nagelsmann und die Verpflichtung von Thomas Tuchel ist die Rolle des BVB in der vergangenen Woche etwas untergegangen. Aber die Schwarz-Gelben können heute einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Durch einen Sieg würde der Vorsprung auf die Bayern acht Spieltag vor Ende auf vier Punkte anwachsen.

Nur wenige Tage nach der Entlassung von Julian Nagelsmann wird die Entscheidung der Bayern-Bosse das erste Mal auf den Prüfstand gestellt. Gewinnen die Münchener heute, sind Kahn und Salihamidžić die Helden. Misslingt jedoch das Debüt des neuen Trainers, ist der Titelgewinn akut in Gefahr und dafür trüge nicht Thomas Tuchel die Verantwortung.

Endlich ist es so weit. Seit mehr als einer Woche gibt es in Fußballdeutschland nur noch ein Thema: Thomas Tuchel bestreitet sein erstes Spiel als Bayern-Coach und das ausgerechnet im Spitzenspiel gegen seinen Ex-Verein aus Dortmund.