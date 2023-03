34’ Riesenchance Frankfurt! Nach einem Einwurf von rechts bekommen die Eisernen die Kugel nicht nachhaltig geklärt. Von Lenz aus rutscht die Kugel dann durch die Beine von Juranović in den Lauf von Kamada durch, der aus sieben Metern mit links abziehen kann. Rønnow klärt mit starker Fußabwehr zur Ecke, die dann verpufft.

31’ Eine halbe Stunde ist vorbei und die Gäste aus Hessen sind unterm Strich klar am Drücker. Immer wieder kommt die SGE gefährlich in die Berliner Box und stellt dort unangenehme Fragen. Die Köpenicker selbst hingegen kommen bislang maximal aus der zweiten Reihe zum Abschluss.

28’ Ein Smolčić-Schuss wird zur Ecke geblockt, die dann gefährlich zum zweiten Pfosten durch rutscht. Dort bekommt der freie Kolo Muani den Ball jedoch in den Rücken, sodass es zu keinem weiteren Abschluss der Hessen mehr kommt.

24’ Lenz hat auf dem linken Flügel etwas Platz, bringt die hohe Flanke in Richtung zweiter Pfosten aber deutlich zu nah vors gegnerische Tor. Rønnow lässt nichts anbrennen und pflückt die Kugel sicher aus der Luft.

21’ Auf der anderen Seite versucht es Haberer nach schwachem Klärversuch von Ndicka aus der zweiten Reihe. Der stramme Volley-Knaller aus 19 Metern geht jedoch knapp links am Franfkurter Tor vorbei.

21’ Wieder brennt es im Berliner Strafraum. Union bekommt die Kugel nicht weg und Kolo Muani kann aus zehn Metern halbrechter Position abziehen. Baumgartl wirft sich dazwischen und klärt zur Ecke, die kurz ausgeführt wird. Götze sucht schließlich nach Lenz-Zuspiel Smolčić, aber die Defensive der Eisernen kann dieses Mal klären.

19’ Und noch einmal die Eintracht: Buta tankt sich per Doppelpass mit Götze nach vorne, aber Baumgartl kann die Hereingabe blocken. Der zweite Ball landet jedoch bei Ex-Unioner Lenz, dessen Abschluss aber verzieht.

16’ Dicke Chance für Frankfurt! Baumgartl legt Kolo Muani, was den Adlern einen Freistoß vom rechten Flügel einbringt. Götze bringt die Kugel dann richtig gefährlich auf den ersten Pfosten, den Kolo Muani ansteuert. Völlig frei köpft er aus vier Metern um eine Haaresbreite am rechten Pfosten vorbei. Kommt der Ball aus der kurzen Distanz aufs Tor, klingelt es sehr wahrscheinlich. Glück für die Eisernen, die bei diesem Freistoß die Zuordnung vermissen ließen.

13’ Quasi im direkten Gegenzug greifen die Köpenicker über rechts an. Becker lässt Smolčić stehen und nimmt dann aus 14 Metern halbrechter Position Maß aufs lange Eck. Der Abschluss ist jedoch zu steil und rauscht links am Frankfurter Tor vorbei.

13’ Borré holt gegen Baumgartl eine Ecke heraus. Lenz schlägt den ruhenden Ball aber viel zu flach und kurz in Richtung erster Pfosten, wo Seguin mühelos klären kann.

11’ Juranović bringt eine Flanke aus dem rechten Halbfeld gefährlich in Richtung Elfmeterpunkt, wo der eingerückte Gießelmann per Kopf abschließen kann. Jedoch trifft er den Ball nicht optimal, der rechts am Kasten der Eintracht vorbei hüpft.

9’ Allzu hoch ist das Tempo im ersten Sonntagsspiel des 25. Spieltags noch nicht, was auch daran liegt, dass die Adler bislang sehr abwartend agieren. Anstelle von hohem Pressing schauen die Hessen sich zunächst einmal aus der Entfernung an, welchen Matchplan die Eisernen verfolgen, die jedoch den Raum im Zentrum noch nicht wirklich nutzen, sondern es selbst ruhig angehen lassen.

6’ Auf der anderen Seite sucht Khedira einfach mal den Abschluss aus der zweiten Reihe. Der Linksschuss aus 22 Metern halblinker Position geht jedoch deutlich drüber.

4’ Götze hat auf dem rechten Flügel etwas Platz und passt den Ball flach auf Borré, der aus sechs Metern sofort mit rechts abzieht. Doekhi ist aber eng am Mann und kann den Schuss erfolgreich blocken.

1’ Der Ball rollt im Stadion An der Alten Försterei. Die Hausherren treten in ihren gewohnten rot-weißen Heimfarben an. Die Gäste aus der Mainmetropole sind ganz in Schwarz gekleidet. Los geht's.

1’ Spielbeginn

Eintracht Frankfurt gewann übrigens nicht nur das Hinspiel gegen den 1. FC Union Berlin mit 2:0, sondern blieb auch in vier der letzten sieben Begegnungen mit den Eisernen siegreich (ein Remis, zwei Niederlagen). Allerdings war für die Adler zuletzt insbesondere auswärts nicht mehr allzu viel zu holen. Seit inzwischen sechs Bundesliga-Auswärtsspielen warten die Hessen auf einen weiteren Sieg (vier Unentschieden, zwei Niederlagen).

Oliver Glasner reagiert mit zwei Wechseln auf das deutliche 0:3 am Fuße des Vesuvs vom Mittwochabend: Randal Kolo Muani und Hrvoje Smolčić erhalten den Vorzug vor Ansgar Knauff (Bank) und Sebastian Rode (Gelbsperre).

Eintracht Frankfurt ist rund um das bittere Champions-League-Aus gegen die SSC Neapel ebenfalls etwas in Schieflage geraten. Nur eines der letzten fünf Spiele in der Bundesliga haben die Hessen noch gewonnen (zwei Remis, zwei Niederlagen), die zuletzt drei Mal in Folge sieglos blieben. Damit wackelt aktuell auch der sechste Platz, den die Adler nach wie vor inne haben. Entsprechend wichtig wäre ein Punktgewinn im Stadion An der Alten Försterei, wo die SGE immerhin erst eines von sieben Gastspielen verloren hat (vier Siege, zwei Remis).

Im Vergleich zur deutlichen 0:3-Auswärtsniederlage in Belgien vom Donnerstagabend verändert der Übungsleiter der Eisernen seine Startaufstellung auf fünf Positionen: Haberer, Siebatcheu, Seguin, Gießelmann und Baumgartl übernehmen für Diogo Leite, Thorsby, Michel, Laïdouni und Roussillon (alle fünf Bank).

Union Berlin kam zunächst bärenstark aus der Winterpause und gewann die ersten sechs Pflichtspiele in 2023 allesamt. Dann jedoch gerieten die Köpenicker zunehmend aus der Spur. Von den letzten acht Pflichtspielen haben die Hauptstädter wettbewerbsübergreifend nur noch eine einzige Partie gewonnen (fünf Remis, zwei Niederlagen). Zumindest die Bundesliga-Heimbilanz der Eisernen liest sich aber unverändert gut. Die Elf von Urs Fischer hat keines der letzten 17 Heimspiele im Ligabetrieb verloren (elf Siege, sechs Remis).

Beide Teams scheiterten unter der Woche in Europa und mussten jeweils eine 0:3-Auswärtsniederlage einstecken, von der es sich heute Nachmittag zu rehabilitieren gilt. Während die SGE es in der Königsklasse nicht schaffte, auswärts in Neapel die Hinspielniederlage auszumerzen, mussten die Eisernen sich dem belgischen Vertreter Royale Union Saint-Gilloise geschlagen geben. Nun geht es in der Bundesliga für beide Teams darum, die Weichen für ein weiteres Jahr in Europa zu stellen.