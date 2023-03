Mit einem halbhohen Anspiel vom rechten Flügel will Eggestein Gregoritsch auf der nahen Sechzehnerseite bedienen. Es ist aber etwas zu steil geraten und landet schließlich in den Händen Baumanns.

5’

Tooor für SC Freiburg, 1:0 durch Maximilian Eggestein

Freiburg reißt die Führung früh an sich! Nach Günters Flanke von der linken Außenbahn an die mittige Fünferkante kommen sich der herauslaufende Keeper Baumann und Verteidiger Brooks in die Quere. Der zweite Ball landet bei Eggestein, der aus mittigen elf Metern aus der Luft mit dem linken Fuß in die Maschen vollendet.