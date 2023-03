6’ Davies überspielt auf links die gegnerische Mittelfeldlinie und schickt Goretzka in die Gasse. Der Ex-Schalker will Mané mit einer halbhohen Hereingabe in Szene setzen. Die ist ungenau und wird durch Innenverteidiger Kossounou abgefangen.

4’ Die Hausherren dominieren die ersten Momente mit einer langen Ballbesitzphase. Adli taucht nach einem Steilpass Diabys an der rechten Sechzehnerlinie auf, bleibt dort aber an Cancelo hängen.

1’ Leverkusen gegen die Bayern – Durchgang eins in der BayArena ist eröffnet!

1’ Spielbeginn

Soeben haben die 22 Hauptdarsteller die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Beim Rekordmeister, der das Hinspiel Ende September in der Allianz-Arena dank der Treffer Sanés (3.), Musialas (17.), Manés (39.) und Müllers (84.) mit 4:0 für sich entschied und der seine beiden einzigen Bundesligapleiten in dieser Spielzeit in der Fremde kassierten, stellt Coach Julian Nagelsmann nach dem 5:3-Heimerfolg gegen den FC Augsburg zweimal um. Goretzka und Müller verdrängen Musiala und Gnabry auf die Bank.

Auf Seiten der Werkself, die die Roten letztmals im Mai 2015 vor eigenem Publikum schlug und deren Defensivabteilung mit 39 Gegentoren die schlechteste in der oberen Tabellenhälfte ist, hat Trainer Xabi Alonso im Vergleich zum 2:0-Auswärtssieg im EL-Achtelfinalrückspiel beim Ferencvárosi TC drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Tah, Bakker und Azmoun (allesamt auf der Bank) beginnen Kossounou, Demirbay und Adli.

Der FC Bayern München konnte seine letzten vier Pflichtspiele ebenfalls allesamt gewinnen und so neben dem beeindruckenden Weiterkommen in der Champions League an der Tabellenspitze der Bundesliga Verfolger Borussia Dortmund hinter sich lassen, bevor die Schwarz-Gelben durch den gestrigen Kantersieg der Schwarz-Gelben gegen Köln von diesen überholt worden sind. Zwar würde heute bereits ein Remis zur Rückkehr auf Rang eins reichen, doch natürlich peilen die Roten ihren 16. Ligasieg in dieser Saison an.

Bayer Leverkusen erlebt bisher einen makellosen März. Während die Farbenstädter durch 2:0-Erfolge gegen den ungarischen Vertreter Ferencvárosi TC auf souveräne Art und Weise in das Europa-League-Viertelfinale eingezogen sind, wahrten sie in der Bundesliga durch die trefferreichen Triumphe gegen Hertha BSC (4:1) und beim SV Werder Bremen (3:2) ihre Außenseiterchance im Kampf um den erneuten Einzug in das internationale Geschäft.