Die letzten Duelle gingen fast ausnahmslos an die Kanadier. Nur eine Partie in den letzten 25 Jahren konnte das DEB-Team für sich entscheiden. Bei der WM 2021 gewann man in der Gruppenphase mit 3:1 gegen Kanada.

Was also spricht für einen Titelgewinn der Ahornblätter? 27 Titelgewinne stehen bereits zur Buche, mit einem Sieg heute wäre man alleiniger Rekordchampion, sicherlich nochmal eine Extramotivation. Zudem haben die Kanadier deutlich mehr Erfahrung, was WM-Endspiele angeht. Seit 2015 stand man in 7 Finalspielen. Auch was die NHL-Spieler angeht, haben die Kanadier den Deutschen deutlich etwas zuvor. Stolze 21 der 23 Spieler im Kader spielen in der besten Liga der Welt, bei Deutschland sind es nur drei. Sichert sich Kanada also Titel Nummer 28 am heutigen Abend?