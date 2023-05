42’ Sofort geht der Favorit voll drauf und setzt Deutschland massiv unter Druck. Insbesondere Rocco Grimaldi sorgt überall für Gefahr.

41’ Regulär bleiben Deutschland noch 20 Minuten, um das Ruder rumzureißen!

41’ Beginn 3. Drittel

40’ Drittelfazit:

Nach 40 Minuten führen die USA mit 3:2 gegen ein tapferes DEB-Team. Moral und Einsatz stimmen und das Ergebnis ist denkbar knapp: Deutschland ist hier definitiv noch im Spiel und hat sich vom dem Horrorstart im ersten Durchgang erholt. Im Mitteldrittel haben die USA erst schwächer begonnen und dann ihre Klasse gezeigt. Ein Treffer in der 25. Minute ist zu Recht nicht gegeben worden. Bundestrainer Kreis muss die Last nun bestmöglich verteilen und darauf setzen, dass seine Jungs nochmal entscheidend in den Slot kommen.

40’ Ende 2. Drittel

38’ Zwischenzeitlich setzt Deutschland ein paar kleinere Nadelstiche. Das zweite Drittel nähert sich dem Ende.

36’ Knappe Kiste! Aus dem Nichts fahren die USA einen Unterzahlkonter und setzten den Puck vom rechten Halbfeld nur knapp am langen Eck vorbei.

36’ In den ersten Minuten des Mitteldrittels haben die DEB-Jungs mehr Zugriff auf das Spiel gehabt. Inzwischen schlägt sich die Führung der USA auch in den anderen Werten nieder. 9:6 Torschüsse für die USA in Durchgang zwei.

34’ Wahnsinn! Moritz Seider versucht als Verteidiger, das Icing auszulaufen. Beide Nationen gehen weite, weite Wege und zeigen ein tolles Spiel.

33’ Tolle Unterzahl der deutschen Mannschaft! Kahun hat den Puck gegen Ende des USA-Powerplays schön weit rausgebracht und mit diesem Konter für wichtige Entlastung gesorgt.

31’ Kleine Strafe (2 Minuten) für Nico Sturm (Deutschland)

Halten

31’ Die Hälfte der regulären Spielzeit ist rum. In dieser Phase geht es schnell hin und her. Die US-Amerikaner machen ihre Sache in der neutralen Zone gut und Deutschland kommt aktuell nicht wirklich in den Slot.

29’ Tor für USA, 3:2 durch Mikey Eyssimont

Stark gemacht, das muss man neidlos anerkennen. Über rechts nimmt der zweifache Weltmeister Fahrt auf. Drew O'Connor gibt den Puck vom äußeren rechten Bullykreis sehenswert nach innen. Mikey Eyssimont scheitert zunächst mit seiner Direktabnahme, schnappt sich dann geistesgegenwärtig den eigenen Rebound und schiebt das Ding aus der Drehung unter der Hand von Mathias Niederberger durch.

29’ John-Jason Peterka über links mit einer schönen Tempoaufnahme. Doch das Team von Trainer David Quinn steht kompakt. Patrick Brown und Scott Perunovich sind zur Stelle.

27’ Nach einem Powerbreak geht es weiter zur Sache. Übrigens: in acht von neun Spielen bei diesem Turnier hat Rocco Grimaldi bislang Scorerpunkte geholt.

25’ Trotzdem hat dieses vermeintliche 3:2 der USA gezeigt, dass Deutschland konteranfällig ist und wie gut und schnell die US-Amerikaner sind.

25’ "No goal" sagt der Hauptschiedsrichter. Was war passiert? Wieder hat es im deutschen Kasten eingeschlagen! Die USA ziehen einen 4:3-Konter auf. Rocco Grimaldi zieht von rechts aus spitzem Winkel ab. Die Scheibe trudelt durch die Hosenträger von Mathias Niederberger. Allerdings rutscht der Puck nur parallel über die Torlinie und ist in keinem Fall hinter der Linie. Nach kurzem Review wird das 3:2 der USA zurückgenommen.

24’ Jetzt gerade hat der vermeintliche Favorit seine erste Offensivaktion verbucht. 3:1 Schüsse aus deutscher Sicht in Durchgang zwei sind schon eine Ansage!

23’ Von der Spielweise ähneln sich Deutschland und die USA schon durchaus. Momentan machen die Deutsche ihre Sache sehr gut. Die Positionswechsel passen, die Räume werden deutlich enger gestaltet und durch den enormen Druck entstehen auch immer wieder Chancen.

21’ Frederik Tiffels und auch Daniel Fischbuch scheitern am US-amerikanischen Goalie Casey DeSmith, der goldrichtig steht und kompromisslos zupackt.

21’ Deutschland in den dunklen Jerseys nun von links nach rechts. Erst gleich kommt der vierte Spieler der USA zurück auf das Feld.

21’ Weiter geht es in der Nokia Arena im finnischen Tampere. Deutschland ist nach einem Blitz-0:2 stark zurückgekommen. Zu Beginn des Mittelabschnitts darf die DEB-Truppe noch in Überzahl ran.

21’ Beginn 2. Drittel

20’ Drittelfazit:

Was für ein Auftaktdrittel! Deutschland kommt nach einem frühen doppelten Rückstand bärenstark zurück und so steht es zur Pause 2:2. Die favorisierten USA haben nach nur vier Minuten bereits 2:0 geführt und das Spiel eindeutig bestimmt. Nach und nach hat sich das DEB-Team jedoch in die Partie gebissen, mehr Zugriff auf die neutrale Zone bekommen und innerhalb von vier Minuten ausgeglichen (13./17.). In der Schlussphase des ersten Drittels wäre in doppelter Überzahl vielleicht sogar noch mehr drin gewesen. Bis gleich!

20’ Ende 1. Drittel

20’ Deutschland stochert vorne viel rum und verbucht einige Halbchancen. Mehr leider nicht.

19’ Kleine Strafe (2 Minuten) für Rocco Grimaldi (USA)

John-Jason Peterka packt einen frechen Move aus und möchte Grimaldi außen rum umkurven. Dann muss der US-Amerikaner das Foul ziehen. Deutschland zwingt den Gegner zu Fehlern und spielt in dieser Phase sehr clever! Gleich 5:3 für Deutschland.

19’ Kleine Strafe (2 Minuten) für Alex Tuch (USA)

Halten! Damit ist das Powerplay der USA verpufft und im zweiten Durchgang hat Deutschland einen Mann mehr auf dem Eis.

18’ Mein lieber Onkel Otto! Justin Schütz haut alles rein, was er zu bieten hat. In Unterzahl kann er den Angriff zwar nicht erfolgreich zu Ende fahren, holt dann aber eine extrem wichtige Strafe heraus. Ganz starke Aktion!

18’ Es ist ein sehr, sehr laufintensives Spiel. Die DEB-Auswahl hat einen Weg gefunden, die Räume zu verdichten und dem Gegner das Leben etwas schwerer zu machen. Nach Torschüssen steht es aktuell 10:5 für den vermeintlichen Favoriten aus den Vereinigten Staaten.

18’ Kleine Strafe (2 Minuten) für Wojciech Stachowiak (Deutschland)

Beinstellen! Damit bekommen die USA nun mehr Platz auf dem Eis.

17’ Tor für Deutschland, 2:2 durch Maksymilian Szuber

Das gibt es doch nicht! Das ist Mentalität! Nach einem frühen 0:2 sind die Deutschen zurück! Nico Sturms Rückpass vom rechten Bullykreis ist wirklich Zucker. Parallel ist Szuber fein mitgelaufen und vollendet eiskalt. Alles wieder drin!

15’ "Ich bin jetzt zum zweiten Mal im Halbfinale. Mich würde es riesig enttäuschen, wenn ich mit leeren Händen nach Hause käme. Das muss ich ganz klar sagen", erklärte Marcel Noebels vor Spielbeginn. Noch ist alles drin für Deutschland. Doch das Ensemble von Bundestrainer Harold Kreis muss aggressiv bleiben und die wenigen eigenen Chancen verwerten.

13’ Tor für Deutschland, 2:1 durch Daniel Fischbuch

Stark! Elf Sekunden vor Ablauf der Überzahl schlägt Deutschland zurück! Nach Vorarbeit von Kahun und Seider vollendet Daniel Fischbuch zum nicht unverdienten 1:2-Anschlusstreffer. Deutschland hat sich auch schon kurz vor dem Powerplay etwas in der gegnerischen Zone festsetzen können und immerhin mal phasenweise für Entlastung gesorgt.

11’ Kleine Strafe (2 Minuten) für Patrick Brown (USA)

Tripping und damit das erste Powerplay für die deutsche Nationalmannschaft.

11’ Jonas Müller reagiert rechtzeitig und verhindert einen Durchbruch des Gegners. Trotzdem bleibt es dabei: Deutschland fehlen die Anspielstationen. Das wirkt alles zu statisch, nicht mit letzter Konsequenz gespielt.

9’ Endlich behauptet das DEB-Team die Scheibe mal etwas länger und vor allem kontrolliert in den eigenen Reihen.

6’ Nach Torschüssen liegen die Favoriten mit 6:1 vorne und aktuell sieht es nicht danach aus, als würde Deutschland toller Turnierweg weitergehen. Doch entschieden ist noch längst nichts. Im Eishockey kann immer alles passieren und es ist noch genügend Zeit.

4’ Tor für USA, 2:0 durch Rocco Grimaldi

Es kommt knüppeldick für die deutsche Mannschaft. Rocco Grimaldi erhöht nach Vorarbeit von Alex Tuch nach etwas weniger als vier Minuten schon auf 2:0 für die USA!

3’ "Man merkt, dass sich bei ihnen die Reihen untereinander gefunden haben. Sie sind sehr gut gecoacht. Unsere Effizienz bei den Abschlüssen wird auf jeden Fall wichtig sein. Ich glaube, im Halbfinale wird es auf solche Situationen ankommen, weil man nicht allzu viele Möglichkeiten bekommt", so Marcel Noebels vor dem Duell.

2’ Tor für USA, 1:0 durch Alex Tuch

Nach nur 71 Sekunden klingelt es im deutschen Katen. Nach Vorarbeit von Drew O'Connor und Rocco Grimaldi bringt Alex Tuch die gummierte Scheibe im Kasten unter. Was für eine kalte Dusche für Deutschland.

1’ Und damit rein in dieses zweite WM-Halbfinale. Wer trifft morgen auf Kanada und welche Nation darf morgen "nur" um Bronze spielen?

1’ Spielbeginn

In knapp zehn Minuten geht es los! Freuen wir uns auf eine intensive und spannende Partie. Aus deutscher Sicht ist natürlich auf eine ähnlich starke Leistung wie zuletzt im Viertelfinale zu hoffen. Favorisiert sind indes die USA.

"Alles ist jetzt drin", sagten NHL-Angreifer Nico Sturm und Torhüter Mathias Niederberger wortgleich, zwei bei dieser WM bislang herausragende Leistungsträger. Für Kapitän Moritz Müller stand nach dem furiosen 3:1 fest: "Ich glaube, dass wir in der Lage sind, jetzt alle Gegner bei dieser WM zu schlagen."

Bundestrainer Harold Kreis war ebenfalls begeistert: "Ich kann immer wieder nur meinen Hut ziehen. Wir wissen, dass es nur über das bedingungslose Füreinander und Miteinander geht." John-Jason Peterka betonte: "Wir haben alle für Moritz gespielt, die Strafe muss man nicht geben. Es war aber unglaublich, wie sich jeder reingeworfen hat. Spielerisch müssen wir uns nicht verstecken, aber am Ende zeichnet uns aus, wie wir füreinander kämpfen."

Zuversichtlich ist die deutsche Auswahl auf jeden Fall! "Warum sollen wir nicht noch zwei Spiele gewinnen", fragte Nico Sturm. Der Stanley-Cup-Sieger war mit seinen Teamkollegen weit über die Schmerzgrenze hinausgegangen. "Die letzten zehn Minuten habe ich meine Beine gar nicht mehr gespürt. Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft, wie jeder für jeden gekämpft hat. Unglaublich", sagte Sturm.

Der zweimalige Weltmeister USA setzte sich derweil gegen den zwölfmaligen Titelträger Tschechien 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) durch und baute damit seine Serie aus. In der Vorrunde hatten die USA Deutschland im dritten Spiel mit 3:2 bezwungen und waren ungeschlagen zum Gruppensieg marschiert. "Ich glaube, die USA haben sich um einiges gesteigert im Vergleich zum ersten Mal, als wir in München gegen sie gespielt haben [3:6 im Vorbereitungsspiel, Anm. d. Red.]. Sie sind - ähnlich wie wir, wenn ich das vergleichen kann - besser geworden und als Team auch mehr zusammengerückt", so Eisbär Marcel Noebels.

Vor zwei Tagen zog die deutsche Nationalmannschaft überraschend und beinahe sensationell ins Halbfinale der diesjährigen WM ein. Nach 70-jähriger Durststrecke winkt 2023 wieder die erste Medaille für Deutschland. Im Viertelfinale setzte sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis mit 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) gegen die favorisierte Schweiz durch. Nach diesem Erfolg ist die Teilnahme am olympischen Turnier 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo bereits gesichert.

Gesucht wird der morgige Gegner von Rekordweltmeister Kanada. Heute Nachmittag setzten sich die Kanadier mit 4:2 gegen Mit-Gastgeber Lettland durch.