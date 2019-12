Wellington (dpa) - Nach dem Vulkanausbruch auf der neuseeländischen Insel White Island ist ein weiterer Mensch im Krankenhaus gestorben. Das teilten Polizei und Gesundheitsministerium mit. Damit liege die Zahl der Todesopfer offiziell bei 15.

Taucher von Polizei und Marine Neuseelands setzten die Suche nach zwei Vermissten in den Gewässern rund um die Vulkaninsel White Island fort. Zuvor waren am Freitag sechs weitere Leichen unter schwierigsten Bedingungen von der Insel geborgen worden. Die Polizei suchte unterdessen nach Anhaltspunkten zur Suche nach den beiden Vermissten an Land.

Regierungschefin Jacinda Ardern kündigte für Montag eine Gedenkminute für die Opfer an. "Wo auch immer man in Neuseeland oder an anderer Stelle der Welt ist, ist dies ein Moment, in dem wir an der Seite derer stehen, die ihre Liebsten in dieser außergewöhnlichen Tragödie verloren haben", heißt es in einer am Samstag verbreiteten Erklärung.

Neuseelands aktivster Vulkan war am Montag ausgebrochen. Der Inselstaat liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Der Vulkan gilt als gefährlichster des Landes. Er war seit einiger Zeit wieder verstärkt aktiv, trotzdem fuhren immer wieder Boote mit Ausflüglern dorthin. Das Betreten der Insel war nur mit ausgebildeten Führern gestattet. Das Eiland in Privatbesitz ist nunmehr als Todeszone komplett gesperrt. Es war allerdings der erste tödliche Ausbruch seit 1914 - damals kamen zehn Bergarbeiter ums Leben.