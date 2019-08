Papierverbrauch in der Landesverwaltung kostet Millionen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Landesregierung hat für den Papierverbrauch in der Verwaltung rund 1,67 Millionen Euro im Vorjahr ausgegeben. 362 522 125 Blatt Papier seien dabei verwendet worden, teilte das Finanzministerium auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion mit. Diese Zahlen seien symptomatisch für das Digitalisierungsdefizit des Landes, kritisierte der FDP-Abgeordnete Oliver Stirböck am Dienstag in Wiesbaden. Umgerechnet 1800 Tonnen Papier habe die Landesregierung 2018 verbraucht. "Hessen ist ein schwarz-grüner Papiertiger."