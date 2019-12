Erfurt (dpa/th) - Rund 300 Thüringer Beamte haben eine Beihilfe zur Zahlung von Krankenkassenbeiträgen beantragt. Das geht aus Zahlen der Beihilfestelle des Freistaates in Stadtroda hervor, die das Thüringer Finanzministerium am Freitag veröffentlichte. Thüringen stellt Beamte vor die Wahl, ob sie gesetzlich oder privat versichert sein wollen. Bisher mussten Beamte mit gesetzlicher Krankenversicherung aber für ihre Beiträge selbst aufkommen. Ab 1. Januar gibt ihnen das Land eine pauschale Beihilfe, so dass Beamte wechseln können, ohne finanzielle Nachteile zu fürchten.

Laut Finanzministerin Taubert kann sich ein Wechsel in eine gesetzliche Versicherung lohnen - vor allem für Beamte der unteren Besoldungsgruppen und wenn die Bediensteten Kinder haben. Ein Wechsel kann allerdings später nicht mehr rückgängig gemacht werden.