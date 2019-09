Damp/Kiel (dpa/lno) - Die Finanzämter in Schleswig-Holstein sind aus Sicht der Steuer-Gewerkschaft dramatisch unterbesetzt. Von etwa 3550 Stellen seien nur 3150 besetzt, sagte der Landesvorsitzende Harm Thiessen der Deutschen Presse-Agentur. "Besonders bemerkbar macht sich dies in den Außendiensten bei der Betriebsprüfung und Steuerfahndung", sagte Thiessen vor der Jahrestagung seiner Gewerkschaft am Donnerstag in Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde). "Dort wird als erstes Personal gespart, um nicht die Funktionsfähigkeit der Finanzämter in anderen Bereichen wie der Bearbeitung von Steuererklärungen zu gefährden." Wegen des Personalmangels habe Schleswig-Holstein seit Jahren die "rote Laterne" bei der Kontrolldichte.