Berlin (dpa/bb) - Ein Bündnis mehrerer Organisationen und Initiativen in Berlin will mit Hilfe eines Volksbegehrens mehr Offenheit von Behörden durchsetzen. Die Unterschriftensammlung für die erste Stufe beginnt heute. Konkret will das Bündnis "Volksentscheid Transparenz" erreichen, dass Behörden von sich aus Informationen aller Art in einem Online-Register veröffentlichen. Dazu können etwa Bebauungspläne, Zuwendungsbescheide, Gesetze, Gutachten, Verwaltungsvorschriften oder Geodaten zählen. Grundlage soll ein Transparenzgesetz sein.