Verbände - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt hat am Dienstag Anzeige gegen den Kreisverband Frankfurt der Arbeiterwohlfahrt (Awo) gestellt. Anlass seien die Durchsuchungen in Geschäftsräumen und Privatwohnungen von Verantwortlichen der Awo, sagte eine Sprecherin von Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU). Auch die Äußerungen der Staatsanwaltschaft, wonach der Stadt Frankfurt durch unrichtige Personalkostenabrechnungen ein Schaden im hohen sechsstelligen Bereich entstanden sein könnte, hätten die Anzeige bewirkt. "Da wir bislang noch keine Akteneinsicht erhalten und keine näheren Kenntnisse über Umfang des voraussichtlichen Schadens und beteiligte Personen haben, stellen wir vorsorglich Strafanzeige und Strafantrag aus allen rechtlichen in Betracht kommenden Gründen", sagte Birkenfeld laut Mitteilung.