Arbeiterwohlfahrt will neue Skandale durch Regeln vermeiden

Verbände - Frankfurt am Main

Berlin/Frankfurt (dpa/lhe) - Mit einer Verschärfung der eigenen Verhaltensregeln will die Arbeiterwohlfahrt (Awo) künftig Skandale wie beim Kreisverband Frankfurt verhindern. Die Vorwürfe gegen die Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden, zu denen auch die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt, hätten den Verband "bis ins Mark" getroffen, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung. Die Berichte über überhöhte Gehälter und Luxus-Dienstwagen spiegelten jedoch nicht die Verbandswirklichkeit der Awo wider.

Zunächst sei mit Hilfe des Bundesverbandes in beiden Kreisverbänden nach intensiver Aufklärungsarbeit ein personeller Neuanfang in den Aufsichtsgremien eingeleitet worden. Nun gehe es darum, "die Awo vor derartigen Skandalen in der Zukunft zu schützen", hieß es nach einer außerordentlichen Sitzung. Hierfür sollten die internen Verhaltensregeln verschärft werden, unter anderem mit einer Regulierung der Geschäftsführer-Gehälter, für die eine Höchstgrenze festgelegt werden solle, und mit der Einführung eines Transparenzregisters bis zum Jahresende. Zudem sollten die Aufsichtsgremien gestärkt werden.