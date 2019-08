Gewerbesteuereinnahmen steigen in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessischen Gemeinden haben im ersten Halbjahr ein deutliches Plus bei den Gewerbesteuereinnahmen verbucht. Mit 2,8 Milliarden Euro sei der Wert des Vorjahreszeitraums um 13,8 Prozent übertroffen worden, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit.