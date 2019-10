Wiesbaden (dpa/lhe) - Frankfurt ist für Mieter am teuersten, doch in anderen großen hessischen Städten frisst die Miete mehr vom Einkommen der Einwohner auf. Frankfurter zahlten im vergangenen Jahr durchschnittlich 9,80 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter, so viel wie sonst nirgendwo in Hessen, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Die finanzielle Belastung gemessen am Einkommen ist demnach aber in Wiesbaden, Darmstadt und Offenbach höher: Dort flossen durchschnittlich 31,1 Prozent der Haushaltsnettoeinkommen an den Vermieter. Da die Einwohner Frankfurts im Schnitt mehr verdienen, war der Anteil der Miete mit 29,1 Prozent etwas geringer.

Hessenweit lag die Nettokaltmiete im Schnitt bei 7,60 Euro, am niedrigsten war sie mit 4,80 Euro in den Landkreisen Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Schwalm-Eder und Werra-Meißner.

Die Zahlen des Landesamts aus dem Mikrozensus zeigen, wie stark die Mieten in den vergangenen Jahren stellenweise angezogen haben: Wer im Jahr 2015 oder später eine Wohnung angemietet hat, zahlte im hessenweiten Schnitt bereits 8,40 Euro pro Quadratmeter. In Frankfurt betrug der Wert 11,50 Euro.

Bundesweit mussten Mieter im vergangenen Jahr durchschnittlich 6,90 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter zahlen, bei seit 2015 vermieteten Wohnungen waren es 7,70 Euro.