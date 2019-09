Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Land Hessen hat im vergangenen Jahr etwa 650 Millionen Euro Erbschafts- und Schenkungssteuern eingenommen. Von den insgesamt rund 12 000 steuerpflichtigen Fällen betraf eine deutliche Mehrheit von über 80 Prozent Erbschaften, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Die hessische Finanzverwaltung habe etwa 568 Millionen Euro Erbschafts- und 82 Millionen Euro Schenkungssteuer festgesetzt.

2018 wurde in Hessen nach Angaben der Landesbehörde ein Nachlass in Höhe von 4,2 Milliarden Euro vererbt. Davon seien 2,6 Milliarden Euro steuerpflichtig gewesen. Der Rest tauche durch Anrechnung von Nachlassverbindlichkeiten, Freibeträgen und anderen Steuerbefreiungen nicht in der Statistik auf.

Laut Statistikamt sind die steuerlichen Folgen nahezu gleich, unabhängig davon, ob man sein Vermögen noch zu Lebzeiten verschenkt oder es erst im Todesfall vererbt. Je nach Höhe des transferierten Vermögens und des Verwandtschaftsgrades gehe ein Teil des Vermögens in Form der Erbschaft- und Schenkungsteuer an den Staat.