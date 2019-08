Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der Adoptionen im Südwesten ist auf ein Rekordtief gesunken. Im Jahr 2018 wurden 486 Kinder von Einrichtungen mit Sitz in Baden-Württemberg vermittelt - so wenige, wie noch nie seit Erhebungsbeginn in den 1960er Jahren. Das teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Im Jahr 2017 waren es 512 Mädchen und Jungen gewesen. Laut einer Sprecherin des Landesamtes lag die Zahl in den 1960ern noch bei mehr als 1000 Adoptionen im Jahr.