Berlin (dpa/bb) - Die Zahl der Hauptstadtbewohner ist gestiegen. Rund 3,75 Millionen Menschen waren am 30. Juni in Berlin gemeldet, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Damit sei die Bevölkerung in der ersten Jahreshälfte um 6270 Bewohner gewachsen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist Wachstum um fast die Hälfte zurückgegangen. Grund hierfür sind nach Amtsangaben aber nicht weniger Umzüge in die Hauptstadt, sondern die Verbesserung der Einwohnermelderegisters.