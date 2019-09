Kamenz (dpa/sn) - Fast ein Drittel der im Vogtlandkreis lebenden Menschen ist Ende 2018 65 Jahre oder älter gewesen. Damit wies die Region im Südwesten von Sachsen den größten Anteil an älteren Menschen im Freistaat auf, wie das Statistische Landesamt am Montag in Kamenz anlässlich des internationalen Tages der älteren Menschen mitteilte. Landesweit war jeder vierte Sachse Ende 2018 65 Jahre oder älter. Im Jahr 1990 waren es knapp 16 Prozent. Die wenigsten älteren Menschen wohnten Ende 2018 in Leipzig. Den Angaben nach war nur rund ein Fünftel der Einwohner in der Messestadt über 65 Jahre alt. Bundesweit gehörte Ende 2018 jeder fünfte Einwohner zu dieser Generation.