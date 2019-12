Hamburg (dpa/lno) - Über 60 Prozent mehr Kinder als 2007 sind im vergangenen Jahr in Hamburger Kitas gegangen. Mit diesem Zuwachs ist Hamburg mit großem Abstand Spitzenreiter im Vergleich unter den Bundesländern, wie das aktuelle Jahrbuch des statistischen Bundesamtes zeigte. Bundesweit gab es nur einen Anstieg von 27 Prozent.

Die Betreuung von Kindern unter sechs Jahren steige in Hamburg zwar deutlich, allerdings von einem niedrigen Niveau besonders im Vergleich zu den Bundesländern im Osten Deutschlands: Während in Hamburg 2018 etwa jedes zweite Kind zwischen drei bis sechs Jahren mehr als sieben Stunden betreut werde, seien es in Thüringen über 92 Prozent. Die Hansestadt liegt mit ihrer Ganztagsquote aber knapp über dem Bundesschnitt.

Der Kita-Bedarf ist in der Elbmetropole auch besonders groß: Kein Bundesland hatte 2017 einen höheren Anteil an Menschen unter sechs Jahren (6,3 Prozent) und einen geringeren Anteil an Menschen über 65 Jahren (18,4 Prozent).

Das Jahrbuch des Statistischen Bundesamtes erscheint nach 67 Jahren 2019 zum letzten Mal. Es fasst zahlreiche amtliche Statistiken der jeweiligen Vorläuferjahre zusammen.