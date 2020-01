Fürth (dpa/lby) - Das Bevölkerungswachstum in Bayern wird auch in den kommenden 20 Jahren weitergehen: 2038 sollen im Freistaat laut einer Bevölkerungsvorausberechnung des Bayerischen Landesamts für Statistik 13,6 Millionen Menschen leben - und damit rund 525 000 mehr als Ende 2018. Dabei erwarten die Statistiker regional große Unterschiede - sowohl was die Altersstruktur als auch die Verteilung in den Regierungsbezirken angeht. Details zur Entwicklung will Innenminister Joachim Herrmann (CSU) heute in Fürth vorstellen.