Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sind in diesem Jahr etwas mehr Schafe in größeren Betrieben gehalten worden als im vergangenen Jahr. Der Bestand wuchs um rund 2 Prozent auf 121 900 Tiere, wie das Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Das sind rund 2500 Schafe mehr als noch im Jahr 2018. Die Daten beziehen sich jeweils auf den Stichtag 3. November. Erfasst wurden nur die Bestände von Betrieben mit 20 oder mehr Schafen. Nach den Berechnungen der Statistiker wurden vor allem mehr weibliche Schafe und dementsprechend auch mehr Lämmer und Jungschafe unter einem Jahr gehalten.