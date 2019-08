Bad Ems (dpa/lrs) - An rheinland-pfälzischen Universitäten und Hochschulen arbeiten so viele Mitarbeiter wie noch nie. Ende des Jahres 2018 lag die Zahl der Beschäftigten bei rund 27 900, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mit. Das sei die höchste Zahl an Beschäftigten seit Erfassung der amtlichen Statistik.