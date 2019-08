Bad Ems (dpa/lrs) - Der Schweinebestand in Rheinland-Pfalz ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. In den landwirtschaftlichen Betrieben würden im Mai 2019 insgesamt rund 147 100 Schweine gehalten, im Vergleich zu 2010 sei dies ein Rückgang von fast 40 Prozent, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mit. 57 Prozent der Tiere werden demnach in Großbetrieben gehalten, in denen mindestens 1000 Schweine leben.