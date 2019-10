Wiesbaden (dpa/lhe) - An seinem 50. Geburtstag hat für den früheren SPD-Fraktionsvorsitzenden im hessischen Landtag, Thorsten Schäfer-Gümbel, ein neuer beruflicher Lebensabschnitt begonnen. Am Dienstag hieß ihn sein neuer Arbeitgeber, die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), laut einer Mitteilung willkommen. Der hessische SPD-Chef und kommissarische SPD-Bundesvorsitzende sitzt als Arbeitsdirektor im GIZ-Vorstand. Seine Spitzenämter in der Partei will Schäfer-Gümbel in den nächsten Wochen abgeben. Sein Twitter-Account #tsghessen war am Dienstag nicht mehr erreichbar. Schäfer-Gümbel hatte angekündigt, sich mit seinem Abschied aus der Spitzenpolitik auch von der Plattform zurückzuziehen.