Magdeburg (dpa/sa) - Nach der gescheiterten Ernennung des Polizeigewerkschafters Rainer Wendt zum Innenstaatssekretär ist die Personalsuche jetzt auch offiziell beendet. Am Donnerstagnachmittag wird Anne Poggemann (44) von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ernannt, wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Er folgt damit einem Vorschlag von Innenminister Holger Stahlknecht (CDU). Poggemann war zuletzt Büroleiterin des Ministers. Die Volljuristin tritt die Nachfolge von Tamara Zieschang (CDU) an, die im Dezember als Staatssekretärin ins Bundesverkehrsministerium gewechselt war. Seither war die Stelle knapp eineinhalb Monate lang unbesetzt.

Stahlknecht hatte Poggemann am Montag offiziell als Kandidatin vorgeschlagen. Zuerst war der umstrittene Polizeigewerkschafter und politische Hardliner Rainer Wendt als neuer Staatssekretär vorgesehen. Der Plan sorgte für heftigen Streit in der Koalition. Die Ernennung scheiterte schließlich auch an rechtlichen Hürden.