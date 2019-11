Magdeburg (dpa) - Das Hickhack um die geplatzte Ernennung des Polizeigewerkschafters Rainer Wendt zum Innenstaatssekretär sorgt für Unruhe und Redebedarf in der CDU. Für Freitag wurden gleich zwei Sondersitzungen angesetzt, um den Fall und die Folgen für die Christdemokraten zu besprechen.

Am Vormittag kommen im Magdeburger Landtag zunächst die Abgeordneten der CDU-Fraktion zusammen, wie eine Fraktionssprecherin sagte. Am Abend treffen sich die Spitzen der Landespartei mit den Kreisvorsitzenden in Barleben, wie eine Parteisprecherin sagte.

Anlass sind die Geschehnisse der vergangenen Tage rund um die Personalie Wendt. Vorigen Freitag hatten Ministerpräsident Reiner Haseloff und Innenminister Holger Stahlknecht (beide CDU) verkündet, dass der als Hardliner umstrittene Gewerkschafter Wendt als Innenstaatssekretär nach Magdeburg kommen soll.

Schon kurz nach der Verkündung hatten CDU-Abgeordnete ihren Unmut darüber geäußert, dass sie von der Personalie per Pressemitteilung erfahren. Ministerpräsident wie Innenminister sind auch Mitglieder der CDU-Landtagsfraktion. Stahlknecht ist zudem auch CDU-Landeschef. Nach mehreren Tagen mit heftiger Kritik, auch von den Koalitionspartnern SPD und Grüne, erklärte Stahlknecht am Sonntagabend Wendts Verzicht.