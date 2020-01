Dresden (dpa/sn) - Sachsens Mittelstand will die Arbeit der Regierung einem jährlichen Controlling unterziehen. "Wir treten in unserem Freistaat gemeinsam in eine neue Phase unserer Entwicklung ein und sind daher an permanenter Steuerung interessiert, um Fehlentwicklungen nicht lange laufen zu lassen", teilte der Bundesverband mittelständischer Wirtschaft in Sachsen am Mittwoch in Dresden mit. Der Koalitionsvertrag sei voller Absichtserklärungen. Man sei aber skeptisch, wie die "vielen kraftstrotzenden PS aus dem Koalitionsvertrag auf die Straße gebracht werden können".