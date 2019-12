Weimar (dpa/th) - In Thüringen können nach einer Neuregelung im ersten Quartal 2020 zusätzliche Sitze für Arztpraxen ausgeschrieben werden. Die neue Bedarfsplanung für niedergelassene Ärzte stehe voraussichtlich im Februar, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) auf Anfrage. Über diese Planung wird die Zahl der Haus- und Facharztpraxen festgelegt, die in den einzelnen Regionen maximal möglich sind. Durch die Neuregelung sollen Regionen mit besonders vielen kranken Menschen besser mit Ärzten versorgt werden.

Bislang war hauptsächlich die Einwohnerzahl entscheidend dafür, wie viele Praxen es in den einzelnen Regionen geben darf. Jetzt soll etwa die Krankheitshäufigkeit stärker berücksichtigt werden. Vielerorts in Thüringen klagen Patienten über einen Mangel an Fachärzten wie Augenärzten oder Neurologen und damit verbundene Wartezeiten auf Termine. Die Neuregelung war im Frühjahr von Ärzten und gesetzlichen Krankenkassen beschlossen worden. Derzeit arbeiten rund 4000 Ärzte und Psychotherapeuten in der ambulanten medizinischen Versorgung in Thüringen.