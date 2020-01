Hoher Schaden bei Brand in ehemaliger Gaststätte

Waldmünchen (dpa/lby) - Rund eine Viertelmillion Euro Schaden ist nach Polizeiangaben in der Neujahrsnacht beim Brand einer ehemaligen Gaststätte in Waldmünchen (Landkreis Cham) entstanden. Von einem überdachten Altpapiercontainer aus hätten die Flammen auf das Gebäude übergegriffen, teilte die Polizei mit. Das Haus sei stark beschädigt worden. Menschen wurden nicht verletzt, weil zu dem Zeitpunkt niemand in dem Gebäude war. Die Brandursache war zunächst unklar.