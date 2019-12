Pasewalk (dpa/mv) - Gut eine Woche vor dem Jahreswechsel hat die Bundespolizei in Vorpommern vor illegalen Böllern aus Polen gewarnt. Wie eine Sprecherin am Montag in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) sagte, wurde am Wochenende an der Grenze bei Linken ein Autofahrer mit einer ersten größeren Ladung verbotener Feuerwerkskörper im Wagen ertappt, darunter eine 15 Kilogramm schwere Feuerwerksbatterie.

Gegen den 41-jährigen Mann aus der Uckermark (Brandenburg) wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Er hatte zuvor verneint, überhaupt Feuerwerkskörper im Auto zu haben. Die "Ladung" wurde beschlagnahmt.

Die Nutzung solcher in Deutschland verbotenen Feuerwerks- und Knallkörper sei äußerst gefährlich und mit extremen Risiken verbunden, erläuterte die Sprecherin. Eine oft mangelhafte Verarbeitung und der verwendete Industriesprengstoff könnten - selbst bei korrekter Anwendung - zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen, wie sie es in der Vergangenheit leider immer wieder gegeben habe.