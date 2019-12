Jahreswechsel - Offenbach am Main

Kiel (dpa/lno) - 2019 war für Schleswig-Holstein ein warmes und sturmreiches Jahr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) zählte im März zwölf Sturmtage auf Sylt, Anfang des Jahres seien Sturmfluten an der Ostseeküste registriert worden, die große Schäden anrichteten und Ende des Jahres habe Tief "Wilfried" zu einer Sturmflut geführt, die ebenfalls Schäden im Binnenland von Schleswig-Holstein hinterließ.

Trotz vergleichsweise wenig Sonnenschein war es zudem in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr 1,9 Grad wärmer als zwischen 1961 bis 1990, der international anerkannten Referenzperiode.

"Der Klimawandel ist auf der Überholspur", sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich am Montag nach der vorläufigen Auswertung der rund 2000 DWD-Messstationen. Neun der zehn heißesten Jahre in Deutschland seien zwischen 2010 und 2019 verzeichnet worden. "Das ist kein Zufall." Deutschlandweit lag die Mitteltemperatur für 2019 bei 10,2 °C, ebenso in Schleswig-Holstein. Entgegen des bundesweiten Trends stiegen die Niederschlagsmengen im Norden auf 795 Liter je Quadratmeter.