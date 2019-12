Jahr 2019 in NRW wärmer, sonniger und trockener als üblich

Jahreswechsel - Offenbach am Main

Offenbach/Essen (dpa/lnw) - Das Jahr 2019 war ersten Auswertungen des Deutschen Wetterdienstes zufolge in Nordrhein-Westfalen wärmer, trockener und sonniger als üblich. Damit deckt sich der Trend der vergangenen zwölf Monate zwischen Rhein und Weser mit bundesweiten Wetterentwicklungen: Nach vorläufiger Auswertung war 2019 wohl das drittwärmste Jahr in Deutschland seit Beginn der Messungen.

Wie der DWD am Montag mitteilte, brachte das Jahr 2019 in NRW eine Durchschnittstemperatur von 10,7 Grad - das langjährige Mittel liegt bei 9 Grad. Die Sonne schien im bevölkerungsreichsten Bundesland mit 1715 Stunden erheblich länger und häufiger als sonst mit rund 1440 Stunden. Mit 805 Litern Regen pro Quadratmeter fiel zudem zu wenig Regen, um an das langjährige Mittel von 875 Litern heranzureichen.