Betrunkener fährt am Neujahrsmorgen mit Auto in Baugrube

Kümmersbruck (dpa/lby) - Am Neujahrsmorgen ist ein stark betrunkener Autofahrer in der Oberpfalz mit seinem Wagen in eine Baugrube gefahren. Der 35-Jährige durchbrach in Kümmersbruck (Landkreis Amberg-Sulzbach) einen Bauzaun und landete etwa eineinhalb Meter tiefer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Blutentnahme ergab, dass der Mann 1,84 Promille Alkohol intus hatte. Einen Führerschein hatte der 35-Jährige nicht. Er überstand den Unfall mit einer leichten Verletzung an der Hand. Den Angaben zufolge entstand ein niedriger vierstelliger Schaden.