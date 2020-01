Koblenz (dpa/lrs) - Die Verkäufer von Feuerwerkskörpern im nördlichen Rheinland-Pfalz haben sich weitgehend an die Sicherheitsvorschriften gehalten. Das ergaben Stichproben der zuständigen Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord. Bei den Kontrollen in etwa 120 ausgewählten Verkaufsgeschäften wurden keine Artikel ohne Zulassung gefunden, wie die Behörde am Donnerstag in Koblenz mitteilte. Geringfügige Beanstandungen habe es lediglich bei der Unterbringung in Vorratslagern und in Verkaufsräumen gegeben. Dabei ging es zumeist um fehlende Hinweise auf ein ausdrückliches Rauchverbot oder versperrte Fluchtwege. In einigen Fällen wurden auch zu große Mengen an Feuerwerkskörpern im Verkaufsraum gelagert.