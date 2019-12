Offenbach/Hamburg (dpa/lno) - Hamburg war im vergangenen Jahr das sonnenscheinärmste Bundesland. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) schien die Sonne 2019 nur 1645 Stunden in der Hansestadt, deutschlandweit wurden durchschnittlich 1800 Stunden gezählt. Allerdings war 2019 für Hamburger Verhältnisse eher sonnenreich - im langjährigen Schnitt müssen die Hamburger jedes Jahr mit fast 140 Stunden weniger Sonnenschein auskommen. Am sonnigsten war es im vergangenen Jahr am Hochrhein mit 2120 Stunden.

Trotz der vergleichsweise wenigen Sonnenstunden war es in Hamburg 2019 zwei Grad wärmer als zwischen 1961 bis 1990, der international anerkannten Referenzperiode. "Der Klimawandel ist auf der Überholspur", sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich am Montag nach der vorläufigen Auswertung der rund 2000 DWD-Messstationen. Neun der zehn heißesten Jahre in Deutschland seien zwischen 2010 und 2019 verzeichnet worden. "Das ist kein Zufall." Deutschlandweit lag die Mitteltemperatur für 2019 bei 10,2 °C, in Hamburg bei 10,8 °C.