Hamburg (dpa/lno) - In Hamburgs Innenstadt haben Zehntausende Menschen feierlich das neue Jahr begrüßt. An den Landungsbrücken verfolgten mehrere Tausend Menschen das traditionelle Silvester-Feuerwerk. Trotz der Feuerwerksverbotszone fanden sich auch viele Hundert Menschen an der Binnenalster ein. Laut Polizei wurde bis Mitternacht das Verbot weitestgehend eingehalten. Passanten mit Feuerwerkskörpern wurden von Polizisten auf das Verbot hingewiesen. Vereinzelt wurde Pyrotechnik durch die Polizei konfisziert. Im vergangenen Jahr waren fünf Polizisten und zwei Minderjährige am Jungfernstieg durch Feuerwerkskörper verletzt.

Laut Hamburgs Feuerwehr kam es bis Mitternacht zwar zu deutlich mehr Einsätzen als im Vorjahr. Bei den meisten Einsätzen hätte es sich aber um kleinere Brände gehandelt.