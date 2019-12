Greifswald (dpa/mv) - Der evangelische Bischof für Mecklenburg-Vorpommern, Tilman Jeremias, hat zu mehr Vertrauen im neuen Jahr aufgerufen. "Vertrauen kann Berge versetzen", erklärte Jeremias in seinem Wort zum neuen Jahr. "Es heilt belastete Beziehungen. Es gibt einen Vorschuss. Und ist damit immer ein Wagnis."

Der Bibelvers "Ich glaube; hilf meinem Unglauben!" ist die Jahreslosung der evangelischen und katholischen Kirche für 2020. Die Jahreslosungen werden von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen (ÖAB) ausgewählt, der evangelische, katholische und freikirchliche Werke und Verbände aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, dem Elsass und Polen angehören. Sie gelten vielen Christen vor allem deutscher Sprache als Leitvers für das Jahr.

Vertrauen bedeute, sich einzulassen, ohne sicher zu wissen, was dabei herauskommt, so Jeremias. "Die Jahreslosung ermutigt uns, 2020 Vertrauen zu verschenken. Anderen Menschen mehr zuzutrauen als im vergangenen Jahr. Zerstörerisches Misstrauen fallen zu lassen." Dabei lehre die Geschichte, dass solches Vertrauen niemals perfekt sein könne und müsse. Es dürfe sich in einem verzweifelten Schrei artikulieren. Aber es lohne sich.