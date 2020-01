Dresden (dpa/sn) - Etwa 25 Tonnen Abfall haben Mitarbeiter der Stadtreinigung Dresden nach den Silvesterfeiern am Mittwoch eingesammelt und entsorgt. Auch in den kommenden Tagen sei noch einiges zu tun, kündigte Dieter Buttig, Einsatzleiter der Reinigung, am Neujahrstag an. 40 Mitarbeiter waren mit vier Großkehrmaschinen, drei Kleinkehrmaschinen, vier Papierkorbwagen sowie sieben Kleintransportern ab 7.00 Uhr im Einsatz.

Buttig schätzt, dass Böller und Silvesterraketen zum Jahreswechsel zwischen 40 und 45 Tonnen Müll verursacht haben. Im Vorjahr sammelten die Mitarbeiter der Stadtreinigung 37 Tonnen ein, vor zwei Jahren waren es 45 Tonnen.