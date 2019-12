Bremen (dpa/lni) - Die Bremer Polizei setzt in der Silvesternacht bei ihren Einsätzen wieder sogenannte Bodycams ein. Die kleinen Schulterkameras sollen deeskalierend wirken und werden je nach Anlass eingeschaltet. "Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht", sagte eine Sprecherin am Montag. Durch Bodycams sollen potenzielle Gewalttäter abgeschreckt werden, denn die aufgezeichneten Daten dürfen auch in einem eventuellen Strafverfahren verwendet werden.

In der Silvesternacht rechnet die Polizei wieder mit zahlreichen Einsätzen. Tausende Menschen würden den Jahreswechsel auf der Straße feiern. "Die Silvesternacht zählt erfahrungsgemäß zu den einsatzreichsten Nächten der Polizei Bremen", hieß es in einer Mitteilung. Deshalb seien verstärkt sowohl uniformierte als auch zivile Beamte im Einsatz.