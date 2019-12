Berlin (dpa) - Ob Neu-Berliner, Alleinerziehende oder Single - viele Berliner feiern Heiligabend nicht klassisch unterm Weihnachtsbaum im Kreise der Familie. Für diese Menschen hat die Großstadt viele passende Angebote parat: von der festlichen Weihnachtsgala über die Party für alle bis hin zum kleinen Fest unter Nachbarn.

Auch auf Kino oder Party muss an Heiligabend niemand in der Hauptstadt verzichten. Laut Stadtportal berlin.de öffnen an Heiligabend über 50 Kinos in Berlin und dem Umland ihre Türen. Und wer einfach nur telefonieren will, findet auch dafür Angebote.